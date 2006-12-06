Погибла жена Александра Буйнова

Первая жена известного певца Александра Буйнова трагически погибла в пожаре. 49 летняя Любовь Вдовина не вышла из пылающего дома и стала единственной жертвой огня. Ее мама Марфа Федоровна – бывшая теща Александра Буйнова – утерев слезы, с дрожью в голосе попросила меня: – Я бы хотела, чтобы Саша знал, что Любы уже нет на белом свете… Передайте Саше – она очень его любила. До самой смерти. Как вспоминает Тамара Феденко-Неупокоева, свидетельница на свадьбе Вдовиной и Буйнова, в Любу – высокую зеленоглазую шатенку с потрясающей фигурой – Саша влюбился с первого взгляда, передает "Жизнь". Он тогда служил в армии на Алтае в Алейском районе. – В военном ансамбле, где Саша играл, мы и подружились. Он доверял мне тайны, советовался. Мы его прозвали Буйнос. Санек сильно Любу любил, все ее причуды терпел. А Любка Сашины чувства на прочность испытывала, флиртуя с другими у него на глазах. Всю жизнь она Санька любила, даже когда расстались. Может, потому ее женская судьба и не сложилась... Марфа Федоровна рассказывает: – Люба и после развода его ждала. Когда Сашу по телевизору видела, не могла сдержать слез, из комнаты выбегала. Очень она убивалась, замуж ни за кого не шла. Жалела, что не родила тогда от Буйнова... Потом ведь она все-таки завела для себя ребеночка, но с его отцом жить не захотела... Работала дояркой, прачкой, газораздатчицей на газовой станции. А когда сын подрос, на целых 12 лет, спасаясь от тоски, начала ухаживать за заброшенным инвалидом Сергеем Сержантовым, который после автомобильной аварии лежал без движения. Навела в его доме чистоту, возила в «инвалидке» в больницу, вылечила пролежни, книги ему брала в библиотеке... После смерти Сергея Любе стало совсем не за что держаться в этой жизни. И тут ее пригласили на день рождения – в деревню по соседству. Многие гости заночевали у хозяев. А ночью дом загорелся. Спаслись все – кто в дверь, кто в окно. А Люба из огня не вышла, единственная.