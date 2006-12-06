Жириновский стал рэпером (ФОТО)

С помощью своего партнера по «Двум звездам» Сереги он записал песню о СПИДе. Мы уже писали о том, что Владимир Вольфович умудрился спеть с белорусским рэпером Серегой на какой-то частной вечеринке песню из кинофильма «Формула любви». История получила продолжение на телевизионном проекте «Две звезды», где Серега и Жириновский выступили в паре. Именно там родилась идея записать совместный трек, но исполнить это творение на программе так и не удалось - слишком провокационным оказался текст. Поэтому после окончания съемок «лучший мальчиковый дуэт» отправился прямиком в студию, где и был записан их совместный номер с рабочим названием «СПИД». Вот такую остросоциальную тему затронули исполнители в своем новом произведении. В новом треке и Серега, и Владимир Вольфович читают рэп (политик еще на «Двух звездах» успешно доказал, что этот род вокальной активности удается ему гораздо лучше, чем собственно пение). Жириновский теперь умеет быстро выговаривать слова не хуже, чем коренные жители Детройта. Не исключено, что нынешнее сотрудничество выльется в