«ВИА Гра» забыла надеть трусики ( Без откровенных фото)

Наконец-то Александр Цекало нашел свою вторую половинку! Случилось это на съемках телепрограммы «Хорошие шутки». Экс-супруг Лолиты Цекало публично признался в любви к одной из солисток «ВИА Гры», Вере Брежневой, и предложил ей завести ребенка, пишет газета «Жизнь». – Вера, я тебя люблю! – выкрикнул Саша, после того как девушки спели свою песню. – И я тебя тоже, – ответила немного опешившая Вера. – Я хочу от тебя ребенка, – продолжал Цекало. – А я от тебя, – не задумываясь, заявила Брежнева и, покраснев, скрылась за кулисами. Шуточный диалог немного шокировал Веру. Девушка, не дожидаясь своих коллег Олю и Альбину, чуть ли не бегом кинулась в свою гримерку. Кстати, в этот вечер мужское внимание к «ВИА Гре» было особым – девушки появились в новых костюмах, золотисто-черных корсетах и таких же юбках, которые прикрывали лишь ягодицы певиц. Весь вечер сильная половина человечества обсуждала тот факт, что певицы «забыли» надеть под свои наряды трусики.