Глюкоzу мучают страшные отеки лица и тела

20-летнюю Наташу Ионову мучают страшные отеки лица и тела. Чтобы сохранить свою форму и хорошо выглядеть на концерте в Екатеринбурге, звезда перед выступлением не выпила ни капли воды. Лишь после шоу уставшая артистка попросила принести в гримерку «горячего супчика». По словам Глюкоzы, беременность ее очень сильно изменила - она стала отекать. Собираясь на гимнастическое шоу Алексея Немова, певица больше всего боялась на нем простудиться, поэтому одеться решила тепло и удобно: в пуховик на натуральном меху, шапку-ушанку, варежки и зимние ботинки, пишет газета «Твой день». В гримерке она разгуливала в хлопковой маечке и байковой рубашке. А под брюки «для верности» надела теплые гамаши. - Животик заметно округлился, поэтому расстегиваю молнию на джинсах, чтобы не давила, - смущенно объяснила Наташа. Наспех перекусив бутербродом с колбасой, беременная певица тут же уехала на площадку, где ее с нетерпением ждал партнер по шоу «Звезды на льду» Антон Сихарулидзе. - Наташка! Как у тебя животик-то подрос! – поразился фигурист. - Да, мы растем потихоньку, - улыбнулась Глюкоzа и нежно погладила себя по животу.