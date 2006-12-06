Аврааму Руссо пересадили нерв

Авраам РУССО по уважительной причине подвел свою коллегу - певицу ИВАННУ, которая не получила престижной музыкальной награды «Золотой граммофон». Иванна и Авраам должны были на церемонии исполнять свою совместную песню «Через любовь», которая рекордное время продержалась в верхних строчках российских хит-парадов, но Руссо прийти не смог. Мы встретились с расстроенной певицей в одном из столичных кафе. - Я созванивалась с Авраамом буквально неделю назад, - поведала Ивана. - Он был очень горд, что будет получать позолоченную статуэтку вместе со мной и даже сшил по этому случаю новый костюм за 2500 долларов. Но, к несчастью, буквально за два дня до концерта попал на операционный стол. Тяжелое пулевое ранение левой ноги дало о себе знать. Американские врачи поставили певца перед выбором: или немедленная операция, или всю жизнь ходить на костылях. Понятно, что Авраам выбрал первое. Насколько мне известно, вместо атрофированного нерва на левой ноге ему пересадили его собственный нерв с правой руки. Из-за этого он пропустил церемонию «Золотой граммофон». Я говорила с ним по телефону. Он лежит в сво