26 декабря, Дворец Спорта, день рождения канала М1. Начало в 17.00

26 декабря Международний музичний канал М1 отметит свой 5-й день рождения беспрецендентным 5-ти-часовым концертом. БУДУТ ВСЕ популярные украинские артисты : Ирина Билык ВИА ГРА Тина Кароль Альона Винницкая An.Gel Катя Chilly Мандри Скрябин Друга Ріка Тартак ТНМК Алиби Гайтана НеАнгели Авиатор VovaZiL'vova Лама Светлана Лобода XS Потап Гудімов Асія Ахат 69 Бумбокс Скай Гуаш SMS 4Kings Виталий Козловский Майя Мигаль Иванна Мелай Семирамида Александр Пономарев Мика Ньютон Samosaboyzz Арктика Марта Дмитрий Климашенко Ани Лорак И с каждым днем список участников концерта пополняется! Телефон для заказа билетов: (044) 501-25-20.