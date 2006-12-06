Королева закатила истерику, требуя доплатить ей $1000 «за вредные условия труда»

Королева закатила истерику, отказываясь выйти на сцену крупнейшего развлекательного комплекса башкирской столицы «Огни Уфы». Певица требовала доплатить ей $1000 «за вредные условия труда». - Я не буду петь перед жующими людьми! - с ходу закапризничала «русалка», появившись в «Огнях Уфы», где она должна была выступать вместе с мужем, Сергеем Глушко. Настроение у нее явно было неважное. Хотя Наташа весь день провела в номере, из него она вышла почему-то без макияжа. - Это Королева?! - разочарованно протянул поклонник, ждавший Наташу в холле отеля. - Какая невзрачненькая в жизни, оказывается… Нелестный отзыв, похоже, долетел до ушей певицы, и на площадке она метала громы и молнии. - Вы нарушили условия райдера! Наташа не выступает в ночных клубах, - наступала на организаторов директор звезды Марина. Организаторы безуспешно пытались доказать разошедшимся дамам, что «Огни Уфы» - вовсе не ночной клуб и Наташин взор не оскорбят «жующие». Злополучный бар очень далеко от сцены, а в партере официанты не ходят. Но дамы были непреклонны, требуя доплатить за «вредные условия труда». Смириться с наличием бара Наташа согласилась за $1000 - это около 10 процентов от гонорара, который им с Тарзаном заплатили за концерт.