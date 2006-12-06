Прапорщик Шматко выпускает дебютный альбом

Прапорщик Шматко, которого в сериале «Солдаты» на канале РЕН ТВ играет Алексей Маклаков, собирается выпустить к Новому году свой первый сольный альбом, сообщает газета «Жизнь». – Я не очень разбираюсь в музыкальных стилях, – рассказал Маклаков, – но мне кажется, что музыка в этом альбоме – гремучая смесь джаза, рока и шансона. Большая часть треков посвящена самым замечательным созданиям на свете – женщинам. Матерям, дочерям, подругам, любимым. Сам я музыку и стихи писать не умею, поэтому только пою. Причем, как мне говорят, очень даже неплохо!