Жасмин подсела на Виагру

На съемках «Новых песен о главном» в центре внимания были две певицы - Жасмин и Анна Седакова. Встретившись в арт-фойе, Жасмин первым делом задала экс-«ВИА Гре» вопрос: правда ли, что ее продюсирует Вячеслав Семендуев. Аня по-театральному округлила глаза и принялась клясться, что все это гнусные ложь и клевета. Напомним, что слухи о том, что экс-супруг Жасмин заинтересовался Седаковой, появились со времен «Пяти звезд», где, как черт из табакерки, появился Вячеслав Семендуев. Мол, у Ани и Жасмин есть внешнее сходство, да и Семендуев одержим горячим желанием сделать из кого-нибудь звезду. - Я два дня не могла до тебя дозвониться, чтобы сказать, что все это абсолютная ложь! – хватая за руки Жасмин, объяснялась Седакова. – Мне так неудобно… Жасмин делала вид, что ей верит. - Мне об этом рассказали люди из моей команды, - ответила ей Жасмин. – И я подумала: ну неужели может такое быть? Самой не хотелось верить в эти слухи. Хорошо, что мы сейчас поговорили. После этого певицы расцеловались, и, сняв грех с души, веселая Анна пошла общаться с другими артистами, а Жасмин проводила свою соперницу испепеляющим взглядом, пишет газета «Жизнь». Внимание госпожи Семендуевой отвлек Иосиф Кобзон, который подошел поприветствовать ее и первым делом подмигнул, глядя на заметно округлившийся животик певицы. Жасмин густо покраснела и поспешила скрыться в своей гримерке.