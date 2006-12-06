Проект Глюкоza закрыт

Певица Глюкоzа, находящаяся на 4 м месяце беременности, с Нового года уходит в декретный отпуск, причем с последующим увольнением. Именно так решил на одном из последних совещаний ее продюсер Максим Фадеев. Так что Наташа Ионова посвятит себя целиком и полностью мужу и будущему ребенку. Дела у Макса Фадеева пошли из рук вон плохо, с тех пор как Наташка Ионова (известная всем как певица Глюкоzа) выскочила замуж за успешного бизнесмена Александра Чистякова. Ажиотаж, который создавался вокруг ее концертов (мол, и билетов-то не достать, и даже в Тьмутаракани ее хотят видеть), был вызван искусственно, пишет газета «Жизнь». Как это часто бывает, увы, в тлетворном отечественном шоу-бизнесе большинство поклонников певицы мгновенно остыло, а с тех пор как стало известно о ее интересном положении, и вовсе отвернулось от своего кумира. Собственно, сама Наташа, в отличие от своего продюсера, которого прежде всего интересует материальная сторона, на эту тему нисколько не заморачивается. – Для меня главное – муж и будущий ребенок, – призналась в одном из последних интервью певица. – Я всегда хотела иметь детей. Двух, трех, пятерых – неважно! Для Наташи, выросшей на руках у старенькой бабушки (родители Ионовой практически и не видели свою дочку), семья – это всегда было святое. Маленькой Наташе катастрофически не хватало внимания папы и мамы, и поэтому девчонка решила для себя раз и навсегда – в ее семье все будет по-другому. И поэтому, когда Фадеев намекнул своей подопечной, что с Нового года проект закроют – у певицы будто гора с плеч упала. Сама она разрывать контракт с продюсерским центром не имела права, да и не хотела подводить людей, которые в нее когда-то поверили и помогли покорить музыкальный Олимп. Но вместе с тем Наташа слабо представляла, как она сможет бросить своего будущего малыша на руках у мамок-нянек и разъезжать по городам и весям с бесконечными гастролями и «заказниками». Ясно совершенно точно – до конца этого года певица отработает уже проплаченные концерты и отснимется во всех новогодних телевизионных «огоньках», а потом со спокойной совестью уйдет в декретный отпуск с последующим увольнением. Новую девочку под проект Глюкоzа Макс Фадеев брать не собирается. Продюсер объявил администраторам Глюкоzы, что с 1 января нового года они освобождаются от своих обязанностей. Также не у дел остаются и музыканты ее коллектива. – Конечно, нам жаль расставаться с Наташей, – признался один из музыкантов. – Хорошая она девчонка, без заскоков и пафоса. Но она предпочла карьере семью и, на наш взгляд, поступила правильно. Не век же ей с доберманами и верками сердючками по сцене скакать. Вот теперь подыскиваем себе работу, так как с нового года нас распускают. Таким образом, Наташа Ионова планирует начать новую карьеру – карьеру многодетной матери счастливого семейства. – Буду теперь разъезжать по куршавелям с детьми и мужем и заниматься в свое удовольствие благотворительностью, – призналась Глюкоzа своей самой близкой подруге. Супруг певицы Александр Чистяков вполне доволен выбором своей жены. Ему хоть и было лестно, что его Наташа – знаменитая на всю Россию певица, но полюбил он ее далеко не за вокальные данные.