Солист группы «Ленинград» отказался выступать в Киеве

Администрация группы «Ленинград» официально заявила, что заявленные на 5 и 6 декабря два концерта в Киеве отменяются. Причина - невыполнение организаторами требований Сергея Шнура и компании. Киевские поклонники творчества Шнура теперь гадают, чем провинились местные шоумены перед Сергеем? Есть три версии. Первая, «Ленинграду» не заплатили обещанного гонорара, вторая - музыкантов не обеспечили согласно райдеру «бухлом» в достаточном количестве, ну и третья - не нашлось мест в местной гостинице, чтобы разместить всех двадцать человек группы «Ленинград».