В шоу «Две звезды» - три пары победителей

Ситуация вокруг финалистов популярного шоу Первого канала «Две звезды» неожиданно получила новое развитие. Как мы рассказывали, жюри выбрало в качестве победителей пару Лариса Долина - Гарик Мартиросян, и этот выпуск был отснят. Но, как стало известно «Твоему ДНЮ», продюсеры популярного проекта, дабы сохранить интригу до самого окончания, сняли три финальных выпуска с разными победителями. Чтобы никто из зрителей, присутствовавших в студии, не мог точно узнать, какая же пара признана лучшей. Первый канал снял три финала, в каждом из которых в качестве победителей награждались: Долина - Мартиросян, Валерия - Пригожин и Заворотнюк - Боярский. Кто из этих трех пар окажется реальным победителем, покажут 24 декабря. Как мы уже рассказывали, некоторые участники проекта были очень раздосадованы тем, что судьи не слишком высоко оценили их мастерство. Поэтому, когда Валерии и Иосифу Пригожину сообщили, что они еще могут побороться за победу, они восприняли эту новость с оптимизмом и охотно согласились на дополнительные съемки. Также обстояли дела и с парой Заворотнюк - Боярский, которые с первых выпусков считались фаворитами проекта. Всем парам, отснявшимся в качестве победителей, вручили букеты цветов и памятные подарки. Женщинам достались дорогие ювелирные украшения, а мужчинам - часы.