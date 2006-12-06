Лариса Долина стала Снегурочкой

Ведущими «Старых песен о главном» стал Иосиф Кобзон и Лариса Долина. Так как концерт покажут на Новый год, Иосиф Кобзон принял на себя нелегкую роль Деда Мороза. Лариса Долина стала, соответственно, его Снегурочкой. «Я тут временно решил подработать дедушкой!» - шутил певец, поглаживая свою роскошную шубу. Певцы вместе открыли праздничный концерт песенкой «В лесу родилась елочка», которую через несколько минут подхватили ребятишки. Они катались на коньках тут же, на сцене. «Да вы поете лучше, чем мы с Ларисой Долиной!» - похвалил Кобзон маленьких певцов. Череду переодеваний продолжил муж Валерии Иосиф Пригожин. Он надел восточную чалму, расшитый шелковый халат и спел песенку про то, как «Встретил девушку, полумесяцем бровь». - Это новогодняя шутка! – рассказывал он потом за кулисами. – Я настолько увлекся проектом «Две звезды», что решил продолжить певческую карьеру. Но не волнуйтесь: скоро мои шутки закончатся… - Да какой он султан! – подтрунивала над мужем Валерия. – Вы только на его туфли взгляните! Действительно, вместо положенных султану длинноносых туфель на Пригожине были веселые синие кроссовки. Певец решил, что так ему будет удобнее. Из проекта «Две звезды» в Кремль приехала еще одна пара – Ирина Апексимова и Александр Маршалл. Они выбрали песню «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!». А Анита Цой, видимо, тоже вдохновилась еще одним телевизионным примером: программой «Звезды на льду». На концерт певица пришла в шикарном платье и… коньках. Но, как неопытная фигуристка, Анита тут же потеряла чехол. Но это не стала плохой приметой: певица исполнила свою «Колыбельную для Умки» безукоризненно. А Иванушки Интернэшнл пришли в одинаковых строгих костюмах и шутили: «Мы впервые, наверное, пришли в одинаковых нарядах!». В коридоре сексапильная Жанна Фриске столкнулась с Иосифом Кобоном: - Как мне повезло! – засмеялся певец, пристально разглядывая глубокое декольте певицы. - Амне то как, Иосиф Давыдович! – рассмеялась в ответ Жанна. Филипп Киркоров, который явился на концерт в белоснежной меховой накидке, просто просиял от счастья, когда увидел Диму Билана. - Это, наверное, первый раз, когда мы вместе с тобой в России вместе оказались! – Киркоров бросился с объятьями к своему другу. – Как же я за тебя болел на Евровидении! Словами не передать! Я так рад, что стал свидетелем его триумфа… Тут Киркоров признался Яне Рудковской, которая сопровождала певца во время концерта: -Я готов подписаться под каждым его словом! Это великий человек!