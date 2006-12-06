Солистка "Тату" Юля вышла на сцену в откровенном наряде (ФОТО)

Популярная группа "Тату" постаралась максимально удивить поклонников на своем последнем выступлении. Поздно вечером 5 декабря "татушки" выступили на дне рождения Prado cafe, известного пафосного заведения в центре Москвы. После того, как гости заполнили помещение практически до отказа, девушки, концерт которых все ждали с нетерпением, появились на публике. "Татушки" пробирались к сцене с трудом, несмотря даже на то, что их охрана настойчиво прокладывала дорогу девушкам среди празднующих друзей заведения. К тому же закутанных в черные плащи звездочек никто не узнавал. Юля и Лена только на сцене сняли свои плащи, которые, по всей видимости, были нужны для того, чтобы придать им ореол таинственности. Юля, привыкшая поражать публику, и на этот раз выглядела соответствующе: ярко-красный корсет, чулки в сетку и практически несуществующая юбка, которую спокойно можно принять за пояс. Во время исполнения песен девушка подпрыгивала вверх, при этом ее юбка-пояс поднималась так, что можно было видеть черное нижнее белье певицы. Лена как обычно выглядела намного скромнее подруги. Девушка была в джинсах капри и майке. "Татушки" исполнили всего пять песен. Во время этого мини-концерта они не забывали о своей уже давно устаревшей лесбийской легенде. Девушки весь концерт обнимались, пи даже несмело и всего один раз поцеловались. Этот поцелуй длился меньше секунды. Уходя со сцены, "Тату" еще раз продемонстрировали то, что они – девушки без комплексов. Юля и Лена сняли свои туфли на высоких каблуках, в которых она прагали полчаса. Лена босиком пошла по грязному полу кафе в гримерку, а Юлю охранник вынес на руках.