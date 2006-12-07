Супруг Мадонны недоволен ситуацией вокруг усыновления чернокожего ребенка

Суровые законы африканской республики Малави – не единственное, что стоит на пути Мадонны, собирающейся усыновить уже второго ребенка. Как выяснилось, муж певицы, режиссер Гай Ритчи, далеко не в восторге от фанатичного желания супруги принимать в семью бедных сирот из стран третьего мира. Гай ни за что не отдаст малютку Дэвида Банду, но ему не нравится новая волна внимания прессы к попыткам Мадонны найти для их нового сына сестренку в той же Малави. - Она Мадонна была в центре внимания от начала до конца процесса усыновления, а Гай ходил за ней тенью и послушно кивал, мол, я на все согласен, - рассказал источник. – Более Гай не жаждет внимания прессы. Хотя он и любит маленького Дэвида как родного сына, но считает, что сейчас им нужно сосредоточиться на собственных отношениях, а не добавлять новые.