Капризная Орбакайте пожалела денег для детей-сирот

На благотворительном вечере певица Кристина Орбакайте осталась без покупок: одна картина оказалась слишком дорогой, другая - слишком большой. С аукциона, устроенного ради сирот из провинциальных детдомов, Кристина Орбакайте ушла с пустыми руками. Благотворительную распродажу картин современных художников в усадьбе Смирнова устроила жена министра финансов России Ирина Кудрина. В помощницы на роль ведущей торгов она выбрала Ксению Собчак. Первые два лота особого ажиотажа у публики не вызвали. А вот за третий разгорелся нешуточный бой между Кристиной Орбакайте и одной из присутствующих дам. Как удалось узнать «Твоему ДНЮ», незнакомка, отказавшаяся представиться, является супругой совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Сергея Палстинина. Камнем преткновения стало полотно Ильи Пеганова - одинокий золотой лист на черно-красном фоне. Торг начался с 5 тысяч долларов, Кристина бойко стала набивать цену - по 500 долларов за раз, пытаясь перебить ставку соперницы. Но когда та назвала сумму 7700 долларов, Кристина сдалась. Собчак сделала последнюю попытку уговорить певицу, напомнив о том, что грядущие новогодние праздники не оставят Орбакайте без денег. Но Кристина от борьбы все же отказалась. Впрочем, Ксения не сдалась. И, даже объявляя последний лот, вновь предложила его Кристине. - С такими размерами только к маме в апартаменты, - грустно заметила дочка Аллы Пугачевой. Ирина Кудрина осталась не слишком довольна итогами аукциона. - Жаль, конечно, что не все лоты ушли, - грустно заметила она. - Но детским домам и эта сумма поможет.