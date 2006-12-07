Кавалли больше не называет Киркорова женщиной

Во время пребывания в Москве известного на весь мир модельера Роберто Кавалли Филиппу одному из немногих посчастливилось поужинать с ним. Кутюрье сам пригласил певца в модный столичный ресторан. И Киркоров, с которым они за две недели до этого встретились в Лондоне (певец и модельер остановились в одной гостинице), не смог ему отказать, пишет газета «Твой день». Во время ужина Филипп и Роберто договорились непременно посотрудничать в наступающем году. Певец рассказал итальянцу, что он готовит новое шоу, и тот предложил ему сшить костюмы не только для него, но и для всего коллектива. Киркоров, который является большим ценителем творчества знаменитого модельера, был рад такому предложению. Но еще больше порадовало певца приглашение на виллу Кавалли во Флоренции, и Филипп пообещал ему в следующем году навестить его.