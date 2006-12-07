«Братья Грим» сняли новый клип

Теперь вместо употребления алкоголя львиными порциями солисты группы «Братья Грим» Боря и Костя снимают стресс, подставляя спины под умелые руки жены Кости – Леси Криг. На съемках нового клипа группы у девушки открылся неожиданный талант массажистки. Когда работа на площадке продолжалась 21-й час кряду, заботливая супруга предложила любимому свои услуги по получению удовольствия. Но братья привыкли делить все поровну, поэтому Лесе пришлось трудиться сначала на два фронта, а потом и на благо всей группы, пишет газета «Твой день». - Я давно не получал такого удовольствия, даже от любимой женщины, - признался Костя. - Долго я пытался заполучить ее в жены, и теперь в очередной раз вижу, что не ошибся в выборе. Съемка ролика на песню «Амстердам» происходила на Украине, в городе Борисполь. Место было выбрано вполне традиционное для клипа с географическим названием – терминал местного аэропорта. По задумке режиссера близнецы страдают от непонимания и ждут своего рейса в какое-то необыкновенное место, где их примут такими, какие они есть.