Никто не брался за аранжировку лучшей песни года Юли Савичевой

Юля Савичева получила самую почетную награду телефестиваля «Новые песни о главном» – ее песня «Привет» была признана лучшей в уходящем году, по мнению профессионального жюри. «Большое спасибо Насте Максимовой и всем, кто работал со мной в этом году! Награда и в прямом, и в переносном смысле весомая – я еле донесла ее домой!» – улыбается Юля. Автор песни Анастасия Максимова также не скрывает радости от приза. «Мне как автору признание профессионального жюри особенно приятно. Все-таки эту песню вряд ли можно назвать стандартным поп-хитом и это значит, что конкурс меняется вместе со временем, ориентируясь на современные стили и аудиторию». Любопытно, что путь песни «Привет» к зрителю был не таким уж быстрым и простым. Написана она была достаточно давно и больше года числилась среди рабочего материала, но никто не брался за ее аранжировку – слишком необычная. Однако в начале 2006 года «момент настал» и ее записали буквально за пару недель. «Мне кажется, что именно она и задала драйвовое настроение всему альбому «Магнит»», – считает певица. Непростым было и появление Юли Савичевой на съемках «Новых песен о главном». Певица должна была вернуться в Москву с гастролей заранее, но из-за нелетной погоды вылет из Воркуты откладывался более суток. Улететь удалось лишь в день съемок, причем самолет с певицей на борту был единственным рейсом, который поднялся в воздух в этот день. Это уже не первая и, вероятно, не последняя крупная награда певицы в этом году. Напомним, что в сентябре Юля Савичева победила в номинации «Исполнительница года» на «MTV RMA 2006».