Николай Басков решил отобрать портфель у Жванецкого

Презентацию книги «Мы?! Мы!» адвоката Михаила Барщевского сопровождал постоянный звон бьющейся посуды. Сначала официант опрокинул подносы с бокалами и шампанским. Через несколько минут не выдержали веса посуды и обрушились на пол столы. Гости шептались: «На счастье!». «Мы?! Мы!» - это сборник рассказов о современной жизни России. В которой есть и олигархи, и придорожные проститутки, и несчастные избиратели, и нелегальные иммигранты. Что интересно: проиллюстрировали книгу непрофессиональные художники, а звездные друзья Барщевского. - Мои рассказы – они не только о политике! – рассказал Михаил Барщевский. – В сборнике есть даже что-то вроде «святочных рассказов», которые можно даже детям читать…Но все без исключения рассказы – о современной России. Я попросил своих известных друзей – выражаясь современным языком, «ради прикола» - проиллюстрировать мои рассказы. И оказалось, что талантливые люди талантливы во всем! Вот, например, Владимир Соловьев! Он очень точно ухватил саму суть моего рассказа «Письмо к президенту». (Телеведущий нарисовал урну с надписью «Администрация резидента», в которую еле-еле вмещается миниатюрная Россия – прим.ред.). У меня хуже написано, чем он нарисовал! Открывает книжку рассказ «Игрок», иллюстрированный Александром Друзем. На рисунке изображена крышка гроба, которую обнимает шаловливый ангел. На гробу написано: «ROMA Меня нет дома». Генри Резник нарисовал трех богатырей на игрушечных лошадях и возле стен Кремля. Вячеслав Зайцев проиллюстрировал рассказ «Проститутка». На его рисунке, который резко отличается от других своим профессионализмом, молоденькая девушка обнимается с кинжалами, торчащими из пакета. Вячеслав Фетисов изобразил размагничивание международной паутины. Лариса Долина проиллюстрировала рассказ «Училище», изобразив несчастный цветок, потерявший все свои лепестки. Оторванные лепестки валялись тут же, на каждом из них было написано «Да» или «Нет». А Лариса Рубальская подарила «новорожденному» писателю рисунок и стихи: «Он - гений! Он – Мюнхгаузен! Он – Бог! Такого нет, что сделать он не смог!» - написала поэтесса. - Не уверен, что страна узнает нового писателя, но то, что она увидит новых художников – это точно! – шутил автор книги. Адвокат рассказал, что занимался сочинительством в свободное от основной работы время – то есть по субботам и воскресеньям. И пообещал, что скоро выйдет еще одна его новая книга. - Да, это я нарисовал! – Николай Басков на презентации откровенно хвастался своим творением. Он нарисовал какаду. А чтобы было понятнее, что изображено на картинке, еще и подписал под рисунком: «Зам. самого голубя. Не чайка». – Правда, его малость подправили… - не стал скрывать певец. – Потому что нарисовал я немного кривовато. Зато сейчас – красота! Первые читатели «Мы?! Мы!» шептались по углам, что художественная правка была, по-видимому, очень обширной. Все рисунки казались похожими друг на друга, как братья-близнецы. - Меня поразило остроумие Николая! – похвалил певца Михаил Барщевский. – Если Коля бросит петь и захочет эксплуатировать свой талант всерьез, Жванецкий будет отдыхать! - Хорошо! – задумчиво поднял одну бровь Басков. - Но только если он отдаст мне свой портфель… - Да я с Барщевским в историю войду! – уверял гостей другой «художник» - Владислав Третьяк. – Все, что делает этот человек, высоко профессионально. Стоит новое издание 270 рублей. Специально для своих высокопоставленных и очень занятых друзей Барщевский выпустил аудио версию книги (250 рублей). Несколько рассказов озвучил сам автор, другие – актеры Сергей Чонишвили и Ольга Погодина.