Киркорову разрушили личную жизнь

Похоже, что звездная пара Пугачева-Киркоров снова вместе. Еще одним подтверждением воссоединения знаменитого дуэта стало то, что скандальная чета готовит на Новый год свою сенсацию. На новогодних телешоу Пугачева и Киркоров снова будут петь вместе. 9 декабря на "Песне года" звездный тандем впервые споет о своей любви. Алла и Филипп выйдут на сцену вместе и исполнят песню "Холодно в городе", которую написала специально для них певица Любаша. Приведем небольшой, но весьма красноречивый фрагмент этой песни: "Холодно в городе без тебя стало, подели небо поровну - целого мне мало, холодно без тебя..." Журналисты "Комсомольской правды" обратились за комментариями к самим звездам. Телефон Аллы Борисовны не отвечал, а вот до Филиппа Киркорова удалось дозвониться. Вопрос о примирении с Пугачевой певца явно не обрадовал. "Вечно вы во все лезете! Вы, журналисты, уже разрушили мою личную жизнь! - возмутился Киркоров. - Дайте мне спокойно жить и работать! Придет время - сами все узнаете..." Напомним, что не так давно примадонна помирилась с Филиппом. Сразу после концерта "Старые песни о главном" Киркоров помчался на свидание к примадонне. На выступлении Аллы Борисовны в Туле на пальчике звезды блестело обручальное кольцо. Оказалось, что примадонна вновь надела колечко, подаренное ей около 12 лет назад Киркоровым. К слову, даже после развода Филипп продолжал носить "обручалку", дескать, перед Богом он на всю жизнь останется мужем и верным рыцарем Аллы. Впрочем, сам Киркоров признался, что в разводе прежде всего виноват он. Певец искренне сожалел, что не уделял должного внимания Алле, мол, ему не удалось пока сделать ее счастливой. При этом Киркоров особо подчеркнул слово "ПОКА". За последний год Киркоров сделал все, чтобы доказать бывшей жене свою преданность и любовь. Например, стал самым высокооплачиваемым артистом страны по итогам летних гастролей, заработав за три месяца два миллиона долларов. А на фестивале "Пять звезд" Филипп чуть не вступил в рукопашную с Иосифом Кобзоном, который в своих мемуарах нелестно отозвался о Приме. Говорят, все это растопило сердце Примадонны и звездная пара опять сблизилась. Поклонники Аллы Борисовны к тому же заметили, что страстный певец все чаще ездит в гости к бывшей жене в квартиру в Филипповском переулке, а порой и ночует там. В окружении звезд уже начали поговаривать о намерении Аллы и Филиппа снова сыграть свадьбу.