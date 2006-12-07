Руслана Писанка превратилась в божью коровку (ФОТО)

Но вряд ли взлетит. И не только потому, что сейчас не сезон опылять поля. Где ж это вы видели божью коровку таких габаритов? Не поможет даже то, что во время проекта «Танцы со звездами» Руслана похудела на 25 кило. А если серьезно, то только такая очаровательная и уверенная в себе дама, как наша украинская Мисс Погода может позволить себе вырядиться в одеяние, напоминающее насекомое и еще более увеличивающие и без того роскошные формы Писанки. Именно в таком костюме Руся вышла на арену цирка. Нет-нет-нет! Она не переквалифицировалась в воздушную акробатку. Хотя, судя по всему, от нее всего можно ожидать… Пока же Писанка занималась более привычным для себя делом – вела концерт «Звезды на арене цирка».