Йохансен чуть не погибла засмотревшись на свою огромную грудь

Скарлетт Йоханссен чуть не разбила свою машину, засмотревшись на свои буфера, размещенные на гигантском голливудском билборде. Сексапильной красотке пришлось резко ударить по тормозам, когда она увидела свою грудь раздутой до невероятных размеров на рекламном постере. 20-летняя звезда призналась, что была в шоке от увиденного, этот билборд рекламировал новый фильм "Остров" с ее участием, но на плакате была только одна огромная голая грудь. Скарлетт Йоханссон поделилась: "Я возвращалась из Лос-Анджелеса, когда увидела самое огромное фото меня самой. От неожиданности я закричала и нажала на тормоза. Очень странно видеть себя размером с бронтозавра, а ложбинку на груди огромную, как пещера. Все еще не могу прийти в себя".