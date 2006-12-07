Тому Джонсу не поможет ни одна пластическая операция! (ФОТО)

Знаменитый певец сэр Том Джонс наконец выглядит на свой возраст. В преддверии 70-летия известный весельчак уже не поражает молодостью своего лица Накануне, прогуливаясь по Голливуду, пожилой исполнитель хита Sex bomb не стеснялся своих глубоких морщин и мешков под глазами, которые во многом стали результатом 40 лет постоянных пластических операций. Старость настигла певца всего спустя семь месяцев после заявления врачей, что лицо Тома может быть парализовано, если он хотя бы раз еще ляжет под скальпель пластического хирурга. По приблизительным подсчетам, Джонс потратил на бесчисленные переделки своей внешности более 60 тысяч долларов, пишет «Твой ДЕНЬ» .