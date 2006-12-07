Страшное предсказание Полищук

6 декабря было 9 дней с тех пор, как умерла актриса Любовь Полищук. Яркая, феерическая женщина-праздник всю жизнь что-то преодолевала. И только близкие знали, чего ей стоил успех. Оказывается, много лет Полищук запрещали сниматься в кино из-за ее сходства с Софии Лорен. Кинематографическим начальникам казалось недопустимым ставить на главные роли актрису с такой "несоветской" внешностью. Из-за болезни (у Любови Полищук был рак позвоночника) актрисе сделали специальный корсет, поддерживающий позвоночник, и она ходила в нем. Все удивлялись, что у нее совсем не испортился характер, она не требовала к себе особого отношения, не давала себя жалеть. Она до последнего была красива - возможно, ее спасала красота души... Она не спала по ночам из-за болей, иногда плакала от бессилия... Бесконечные процедуры, уколы, химиотерапия, из-за которой выпали волосы и пришлось носить парик, все это напоминало ад. Но Любовь вытирала слезы, выпрямлялась и говорила: "Не будем плакать, будет жить столько, сколько отпущено. С радостью!" В детстве гадалка предсказала юной Любе большой успех, славу и в конце казенный дом, пишет "Комсомольская правда". Сначала девушка думала, что это тюрьма, потом - театр. Но, возможно, казенный дом - это больница. Правда, умирать врачи выписали актрису домой... Подруга рассказывает, что в последние свои дни Любовь редко приходила в сознание. И... кричала от боли так, что было слышно соседям. Сын Алексей на расспросы знакомых отвечал, мол, сидим с Сергеем Цигалем и Машей возле ее кровати и ждем - больше ничего уже нельзя изменить... Ушла Полищук утром во сне... Но сколько бы страданий ни выпало на долю актрисы, мы навсегда запомним ее улыбающейся, полной жизни... Такой радостный, щедрый был у нее талант!