Бритни Спирс познакомила сына с тезкой-шимпанзе

Сын Бритни Спирс Шон Престон еще совсем маленький, но мама уже прививает ему любовь к животным. Недавно певица побывала с мальчиком в зоопарке. Журнал OK! сообщает, что особенный интерес у малыша вызвал двадцатисемилетний черный шимпанзе, который является гордостью лос-анджелесского зоопарка и тоже носит имя Шон. Около клетки с тезкой сын Бритни провел не меньше четверти часа, а потом Спирс, уставшая от ходьбы, повела малыша в ближайшее кафе. Стоит отметить, что Бритни, недавно подавшая на развод с Кевином Федерлайном, держится молодцом. Пресса не раз писала, что певица лечит душевные раны, посещая вечеринки вместе с Пэрис Хилтон и Линдсей Лохан, но и о своих сыновьях, как видно, она не забывает.