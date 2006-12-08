Киркоров окончательно переехал к Пугачевой

Алла Борисовна Пугачева и Филипп Киркоров, которые долгие годы прожили в квартире на Таганке, видимо, решили, что и дальше они должны идти по жизни вместе. Как выяснил «Твой ДЕНЬ» из достоверных источников, Киркоров приобрел квартиру в элитном доме в Филипповском переулке, куда полтора года назад переехала его бывшая супруга. Причем приобрести пятикомнатные апартаменты этажом ниже бывшему мужу примадонна предложила сама. В самое ближайшее время, когда все формальности с владельцами элитного жилья будут улажены, певец сможет перебраться из своей знаменитой квартиры на Земляном Валу поближе к Алле Борисовне. Пока эта информация держится в строжайшем секрете, так как бывшие супруги совершенно не хотят афишировать, что они снова будут жить вместе, и уж тем более делать на этом пиар. – Да, мы знаем, что квартира в этом доме была выставлена на продажу, – сказали «Твоему ДНЮ» в элитном агентстве недвижимости. – Но мы не имеем права называть имена и давать какую-либо информацию. Пятикомнатная квартира площадью более пятисот квадратных метров, владельцем которой теперь будет Киркоров, точно такая же, как и у Пугачевой: она находится прямо под ее апартаментами, на шестом этаже. Певцу не придется тратить дополнительные деньги на ремонт, поскольку прежние хозяева отделали квартиру как надо, и он может въехать туда в любое удобное время. Но с датой переезда Филипп пока не определился, впрочем, как и с тем, что делать с прежней квартирой: продать ее или оставить пустой. Разведясь полтора года назад, Алла Борисовна и Филипп и не думали прекращать всяческие отношения. Наоборот, они стали советоваться, лучше понимать и поддерживать друг друга. Конечно, ссоры между ними были неизбежны, но уже на следующий день они могли ужинать в каком-нибудь дорогом ресторане. То, что Пугачева и Киркоров теперь будут жить под одной крышей, лишний раз подтверждает, что в действительности отношения между ними самые теплые.