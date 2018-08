Парфюмерия от Димы Билана

В январе 2007 года состоится запуск мужского аромата от поп-звезды Димы Билана. Новинка получила название "Never let you go" в честь одного из хитов певца. Уже известно, что мужской запах получит название «Never let you go» - в честь песни, с которой Дима выступал на конкурсе «Евровидение». А вот название для женских духов музыкант пока не придумал. Именной парфюм будет изготовлен на одной из лучших парижских фабрик. Билан говорит, что заняться производством парфюмерии решил просто «для души», и вовсе не надеется извлечь из своей затеи сверхприбыли. Впрочем, Дима и так зарабатывает неплохо – один час его выступления стоит около 30 000 долларов. Напомним, что на прошлой неделе "Еди­ная Европа-холдинг" объявила о выходе на российский рынок туалетной воды под именами Оксаны Робски и Ксении Собчак.