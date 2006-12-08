Софии Ротару подарили «Бентли»

Дорогостоящий автомобиль София Ротару получила от президента футбольного клуба «Шахтер». Украинская пресса писала, что в Киеве у певицы неплохой автопарк: в Ялте - «Мерседес» представительского класса, а в Москве - крутой джип. И вот недавно коллекция пополнилась еще одним «железным» другом. «Бентли» снежно-голубого цвета появился в гараже у народной любимицы сразу после выступления на 70-летии донецкого футбольного клуба «Шахтер». Мы позвонили в автосалон «Бентли», чтобы узнать примерную стоимость презента. Нам сказали, что эта модель в базовой комплектации стоит 250 000 евро! О причине столь дорогого подарка ходят разные слухи. Кто-то говорит, что таким образом «Шахтер» расплатился с Софией Михайловной за то, что она выступила на юбилее. Также говорят есть версия, что это был презент от президента «Шахтера» Рината Ахметова на юбилей, но уже творческой деятельности самой певицы. Говорят, Ротару пришла в дикий восторг от подарка. Поначалу было непонятно, что с такой красотой делать, ведь сама артистка машину не водит. В итоге было принято решение - водителем будет выступать ее сын Руслан. А когда у того не будет возможности, то личный водитель. Кстати, «Бентли» весьма популярен у наших звезд, напоминает "КП", - на авто этой марки разъезжают Максим Галкин, Николай Басков и Алсу.