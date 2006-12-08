Умерла мама Олега Газманова

Последние восемь лет мама певца жила в обычной калининградской хрущевке с двумя сиделками. Их через местную службу социальной помощи нанял Газманов. После инсульта Зинаида Абрамовна долго была парализована и только в последнее время начала самостоятельно сидеть и есть. 5 декабря после обеда она прилегла уснуть и уже не проснулась. Примчавшаяся по вызову «скорая» ничем помочь не смогла. - Олегу, наверное, сиделки сообщили, - рассказала "КП" соседка Зинаиды Абрамовны по дому. - У них был номер его мобильного телефона. Если что требовалось, сразу звонили. Олежка, молодец, никогда не отказывал. Однажды пожаловались, что руками тяжело стирать. Он тут же стиральную машину за 10 тысяч купил. И приезжал сразу, если надо было. Я сама на похороны не поехала, дела помешали. Говорят, Родион тоже был на похоронах бабушки. Первая жена Олега с родственниками ведь до сих пор в Калининграде живет. Зинаиду Абрамовну похоронили вчера в два часа дня на муниципальном кладбище Калининграда.