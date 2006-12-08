Витас окаменел

8 декабря 2006, 11:06

На прошлой неделе в городском парке Шанхая установлен мраморный бюст Витаса. Его уже обжили голуби и поклонницы певца из местного фан-клуба. Это первое каменное изваяние иностранного артиста, когда-либо установленное в тысячелетней истории Поднебесной. Продюсер артиста Сергей Пудовкин, впрочем, не очень доволен достигнутым — он мечтательно возразил китайским товарищам, предложившим “мраморизацию” поп-звезды, что, может быть, было бы неплохо установить бюст — “раз такая пьянка” — на какой-нибудь площади: чего, мол, на парки мелочиться, хоть и центральные, пишет «Московский Комсомолец». Китайские товарищи сдержанно переглянулись, но в душе у них, конечно, кипела буря. По незнанию Пудовкин допустил чудовищную бестактность, ибо на площадях в китайских городах может стоять только “великий кормчий” Мао Цзэдун, как у нас еще кое-где — Ильич. Впрочем, обиду китайцы не затаили, а просто объяснили, что подобного прецедента еще ни с одним иностранным лицедеем в Китае не было и сам факт установки бюста надо расценивать как “величайшее признание”, тем более что на родине певца такое если и возможно, то только после смерти. На постаменте выгравировано иероглифами: “Звезде русского вокала”. Конечно, здесь, на Руси, от подобной надписи многим икнется — и Шаляпин в гробу перевернется, и Галина Вишневская дара речи лишится, а уж Басков сжует все нотные тетрадки на уроках Монтсеррат Кабалье, — но факт остается фактом. В Китае такое взяли и написали. Теперь весьма активные члены фан-клуба Витаса в Китае, который уже насчитывает несколько десятков тысяч человек по всей стране, имеют свой святой уголок, куда не зарастет народная тропа. Тем более что очищать статуйку от радостей многочисленных голубей придется регулярно. Трехлетние мучения артиста с пробиванием на крупнейший в мире миллиардный рынок не прошли даром. А ведь надо было не только преодолеть бюрократические преграды, крайне затейливые там, но еще и перевести для официального одобрения китайской цензурой все тексты песен. Зато теперь тираж дебютного альбома Vitas Has Come уже перевалил в Китае отметку в 3 млн. копий, а сам Витас с Пудовкиным шутят, что иногда даже думают по-китайски. Вот и Новый год, пока все местные поп-звезды будут здесь отчаянно “рубить капусту” на праздничных заказниках, Витас отправляется встречать в Китай с сольным концертом в многотысячном PolyTheatre, и это будет транслировать центральное китайское телевидение. На родине артист тем временем выпускает первую часть дилогии “Возвращение домой”, чтобы растянуть удовольствие до намеченной на весну премьеры в Москве, снял клип “Криком журавлиным” и выступил на днях на встрече “МК” с читателями в подмосковном городе Видное, после чего китайская страсть к Витасу уже и здесь не выглядит необъяснимой экзотикой. Пока зал в Видном раскачивался и хором подпевал, на сцену горным сайгаком сиганула приличная с виду женщина средних лет, посшибав звуковые колонки весом по 200 кг, и с обезумевшими глазами рухнула к ногам Витаса, как к форменному божеству. А Витас лишь стоял и покачивал головой, как китайский болванчик…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять