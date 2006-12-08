Витас окаменел

На прошлой неделе в городском парке Шанхая установлен мраморный бюст Витаса. Его уже обжили голуби и поклонницы певца из местного фан-клуба. Это первое каменное изваяние иностранного артиста, когда-либо установленное в тысячелетней истории Поднебесной. Продюсер артиста Сергей Пудовкин, впрочем, не очень доволен достигнутым — он мечтательно возразил китайским товарищам, предложившим “мраморизацию” поп-звезды, что, может быть, было бы неплохо установить бюст — “раз такая пьянка” — на какой-нибудь площади: чего, мол, на парки мелочиться, хоть и центральные, пишет «Московский Комсомолец». Китайские товарищи сдержанно переглянулись, но в душе у них, конечно, кипела буря. По незнанию Пудовкин допустил чудовищную бестактность, ибо на площадях в китайских городах может стоять только “великий кормчий” Мао Цзэдун, как у нас еще кое-где — Ильич. Впрочем, обиду китайцы не затаили, а просто объяснили, что подобного прецедента еще ни с одним иностранным лицедеем в Китае не было и сам факт установки бюста надо расценивать как “величайшее признание”, тем более что на родине певца такое если и возможно, то только после смерти. На постаменте выгравировано иероглифами: “Звезде русского вокала”. Конечно, здесь, на Руси, от подобной надписи многим икнется — и Шаляпин в гробу перевернется, и Галина Вишневская дара речи лишится, а уж Басков сжует все нотные тетрадки на уроках Монтсеррат Кабалье, — но факт остается фактом. В Китае такое взяли и написали. Теперь весьма активные члены фан-клуба Витаса в Китае, который уже насчитывает несколько десятков тысяч человек по всей стране, имеют свой святой уголок, куда не зарастет народная тропа. Тем более что очищать статуйку от радостей многочисленных голубей придется регулярно. Трехлетние мучения артиста с пробиванием на крупнейший в мире миллиардный рынок не прошли даром. А ведь надо было не только преодолеть бюрократические преграды, крайне затейливые там, но еще и перевести для официального одобрения китайской цензурой все тексты песен. Зато теперь тираж дебютного альбома Vitas Has Come уже перевалил в Китае отметку в 3 млн. копий, а сам Витас с Пудовкиным шутят, что иногда даже думают по-китайски. Вот и Новый год, пока все местные поп-звезды будут здесь отчаянно “рубить капусту” на праздничных заказниках, Витас отправляется встречать в Китай с сольным концертом в многотысячном PolyTheatre, и это будет транслировать центральное китайское телевидение. На родине артист тем временем выпускает первую часть дилогии “Возвращение домой”, чтобы растянуть удовольствие до намеченной на весну премьеры в Москве, снял клип “Криком журавлиным” и выступил на днях на встрече “МК” с читателями в подмосковном городе Видное, после чего китайская страсть к Витасу уже и здесь не выглядит необъяснимой экзотикой. Пока зал в Видном раскачивался и хором подпевал, на сцену горным сайгаком сиганула приличная с виду женщина средних лет, посшибав звуковые колонки весом по 200 кг, и с обезумевшими глазами рухнула к ногам Витаса, как к форменному божеству. А Витас лишь стоял и покачивал головой, как китайский болванчик…