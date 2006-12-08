Женя Малахова встретила мужчину своей мечты

Женя Малахова, солистка группы Reflex , как известно, девушка спортивная. Особенно Женя любит кататься по морям и рекам на водных мотоциклах. На другие виды спорта Женя тоже обращает внимание. А когда певица узнала, что скоро в Москве состоится громкий боксерский поединок между Олегом Маскаевым и Питером Окелло, у нее загорелись глаза, сообщает портал dni.ru Оказывается, Женя считает, что Олег Маскаев олицетворяет идеального мужчину. Она говорит, что с таким мужчиной, как Олег, женщина наверняка будет чувствовать себя в безопасности, прямо как за каменной стеной. К тому же, у него обаятельная улыбка и создается ощущение, что Олег обладает великолепным чувством юмора. Но самый большой плюс – это его сила. Женя считает, что идеальный мужчина должен быть сильным, потому что женщины любят, чтобы их носили на руках. "И судя по всему, он справедливый", - добавляет Женя.