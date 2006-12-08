Николай Басков попил чаю с женой продюсера

Николай Басков снялся в телерекламе чая "Золотая чаша". Причем роль девушки, героини Ольги, была отдана супруге продюсера Николая Баскова певице Елене Неклюдовой . Компания Buzz production сделала рекламный ролик для чая "Золотая чаша". Сроки размещения ролика: осень, зима и весна. Каналы ТВ: Первый, Россия, СТС, Домашний, Рен-ТВ. Помимо телевизионной, была разработана и радиоверсия, размещенная на радиостанциях Русское радио, Радио Россия, Европа плюс, Ретро ФМ, Юмор ФМ. По словам Ярослава Нуварьева, генерального директора Buzz production, при выборе главного героя рекламной кампании одним из условий заказчика была его популярность не только в России, но и в Беларуси: "Поскольку ролик транслируется и на Россию, и на Беларусь, мы должны были выбрать человека, который снискал любовь и известность в обеих странах. Николай Басков популярен в России, а в Беларуси он вообще мега-звезда. Что касается целевой аудитории, чай "Золотая чаша" имеет большую аудиторию покрытия среднего сегмента. Это домохозяйки, женщины 20-40 лет. Ролик снят с чувством юмора, и Басков там сознательно поет для девушки оперным голосом". Роль девушки, героини Ольги, была отдана супруге продюсера Николая Баскова певице Елене Неклюдовой . В интернете этот ролик вызвал неоднозначную реакцию зрителей, и Sostav.ru решил обратиться за комментариями к генеральному директору компании "Дымшиц и Партнеры" Михаилу Дымшицу: "Не думаю, что этот ролик может быть успешным. При использовании "звезд" реклама эффективна только в том случае, если звезду не узнают. Нет ни малейших данных, что звезды что-то добавляют в эффективность рекламных материалов. То есть если в нормально сделанной рекламе играет неизвестная модель или звезда, эффективность этих рекламных кампаний не будет различаться. Дело в том, что к конкретной звезде кто-то относится хорошо, а кто-то плохо, причем относящихся плохо, как правило, принципиально больше. В итоге большая часть людей эту рекламу игнорирует. При использовании неизвестных моделей эффективность определяется только сутью сообщения". Однако Ярослав Нуварьев, аргументируя выбор известного исполнителя, опирался на прошлый успешный опыт, когда использование образа Евгения Плющенко в рекламной акции чая Dilmah повысило продажи.