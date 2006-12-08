Верка Сердючка убила себя песнями

Андрей Данилко, завоевавший народную любовь в образе Верки Сердючки, по мнению некоторых коллег, загубил себя, начав певческую карьеру. Кстати, сам Данилко почему-то уверен, что остальные юмористы его просто ненавидят. Если это и так, то братья Пономаренко, некогда бывшие звездами "Кривого зеркала", относятся к Андрею очень тепло. "Андрей Данилко - блестящий, гениальный артист! – уверяют братья. - И эстрадный юмор много потерял после его ухода в певческую карьеру. Даже Петросян ему говорил, мол, ты себя песнями убил". "Данилко мог играть кого угодно - любого персонажа: алкоголика, ущемленного человечка в чаплинских штанишках, милиционера, грузчика, железнодорожника, психа, - восхищаются талантами Андрея братья Пономаренко. - В шкуру каждого мог влезть. Но сознательно не захотел этого, полагая, что нужна своя дорога. А песни его раскрутились случайно". По словам Пономаренко, вне сцены Андрей Данилко совсем не похож на разбитную Сердючку. "В жизни Данилко замкнут, это крепость, мирок, сложившийся круг, - говорят артисты. - Ему кажется, что все юмористы до сих пор его ненавидят, но это далеко не так". Кстати, недавно братья даже сделали пародию на Верку Сердючку, пишет "КП-Ростов". По их словам, самому Андрею Данилко пародия понравилась. "Он сказал, что впервые пародия на его героиню действительно хороша: мы передали не внешнее сходство, а уловили характер, стержень", - похвастались Пономаренко.