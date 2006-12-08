Любовные игры Михаила Боярского

Знаменитый актер Михаил Боярский, который вот уже много лет счастлив со своей супругой Ларисой Луппиан. Артисты, как известно, обычно натуры влюбчивые, и в последнее время Михаил Боярский играет в любовь со своей коллегой Анастасией Заворотнюк. Михаил Сергеевич и Анастасия спелись в прямом и переносном смысле на съемках шоу "Две звезды". Артисты пользуются популярностью у зрителей, да и судьи вполне благосклонны к их совместному творчеству. Звездная пара почти дошла до финала конкурса, пишет "КП-Санкт-Петербург". По словам Боярского, у них с Анастасией есть свой метод отбора композиций для дуэтного исполнения. "Мы выбираем те, которые ближе Насте, - говорит актер. - Поскольку мы оба не профессиональные певцы, можем выходить из положения за счет актерской игры". "Только любовь, другого не дано, - объяснил Михаил Сергеевич. - В разумных пределах, разумеется". Свою партнершу по шоу Михаил Боярский только хвалит. "Настя - молодец, очень работоспособная, внимательная, дотошная в работе, - говорит он. - Это очень хорошая черта". Правда, побелителями "Двух звезд" паре Боярский-Заворотнюк, кажется не удалось. На вопрос о том, надеется ли он на победу, Боярский ответил так: "Да победитель уже известен, все программы записаны до конца".