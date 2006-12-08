Сердечные тайны звезды «Некрасивой»

Петр Красилов, прославившийся благодаря ролям в сериалах "Бедная Настя", "Не родись красивой" и "Все смешалось в доме...", в недавнем интервью раскрыл свои сердечные тайны. Оказывается, артист был влюблен в свою партнершу по "Некрасивой" Нелли Уварову. "О Нелли - разговор особый", - признался актер. На вопрос об их взаимоотношениях Красилов ответил уклончиво, но потом все же добавил: "Не надо задевать за больное. Я ведь никогда не скрывал, что был в нее влюблен". Однако актриса не приняла ухаживаний коллеги. "Нелли не захотела стать моей женщиной, - говорит Петр Красилов. - Это бывает очень больно для мужчины, ее отказ ударил по моему самолюбию. Но, боже упаси, зла на нее не держу. У нее сейчас своя личная жизнь, у меня - своя. Надеюсь, она меня простила за навязчивость". Влюбчивый Красилов в состоянии влюбленности вообще не отвечает за свои поступки, пишет "Экспресс-газета". "Могу глупостей разных наговорить, обидеть человека, вагон цветов подарить, - откровенничает актер. - Короче, нахожусь в полном "неадеквате". Мне посчастливилось с Нелли сыграть в спектакле "Эраст Фандорин", там наши герои влюблены друг в друга. А в "Не родись красивой" между нами, как помнишь, нет любовной линии. Зато была эта линия в жизни, и не важно, что она очерчена лишь с одной стороны". Нынешняя супруга Петра Ирина Шебеко - тоже актриса. По словам Красилова, она понимает все тонкости профессии и готова простить мужу его откровения о любви к другим женщинам. "По крайней мере, разборки на почве ревности – не наша история", - говорит Петр. Кстати, ради Ирины актер оставил свою предыдущую жену, которая воспитывает их общего сына Ивана. "Моя первая жена Наташа Сильванова оказалась женщиной мудрой и не ограничивает мое общение с Ванькой, - радуется Красилов. - Она меня поняла и за все простила. "Я любимой женщине тоже мог бы простить все, - уверяет артист. - Я вообще люблю женщин, считаю, что они - существа с другой планеты".