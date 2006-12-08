Бритни Спирс начинает новую жизнь

После серии ночных пирушек, которые в подробностях освещали все уважающие себя таблоиды, Бритни Спирс решила начать новую жизнь. Теперь она клятвенно обещает не появляться на людях без нижнего белья и вообще готова со всей серьезностью заняться возвращением на сцену. Бритни даже написала официальное обращение ко всем, кому небезразлична ее судьба, пишет газет Sun. "Я так давно не веселилась с друзьями, - откровенничает звезда. - Два года я даже не праздновала свой день рождения. Но все мои движения в этом направлении были преувеличены намного больше, чем я ожидала. И, наверное, я действительно слишком далеко зашла со своей новообретенной свободой". Девушка также не упустила шанса прорекламировать столь любимую знаменитостями женского пола марку Victoria's Secret. Напомним, несколько раз певицу запечатлели без нижнего белья. В таком шокирующим виде Спирс в компании новой подружки Пэрис Хилтон не стеснялась ходить по ночным клубам. Теперь же она во-прежнему носит короткие платьица, но уже надевает трусики и благодарит бога за то, что вышла новая линия белья Victoria's Secret. "Я жду не дождусь Нового года, новой музыки и новой меня. Я только начинаю... Хороших всем праздников!" – завершила послание Бритни.