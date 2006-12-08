Идеологический провал Джанет Джексон

Выпустив некогда диск "Control", Джанет Джексон очень отчетливо обозначила свой исполнительский стиль, и любые определения ее как артистки перестали требовать сравнительных оборотов. Тем более странным выглядит на таком фоне новый альбом "20 Y.O.", состоящий, по сути, из взаимозаменяемых треков, выполненных на хорошем уровне R'n'B-стандартов. Обвинять (или, напротив, благодарить) в этом можно нынешнего бойфренда певицы Жермена Дюпри, который взял на себя роль продюсера записи. Во многом благодаря именно его стараниям Джанет "включилась" в модные ныне электро-фанковые мотивы, которые пытается срастить со своей обычной манерой. Периодически получается удачно: такие номера как "Escapade", "So Excited" и несколько других, в общем, вытаскивают этот диск из идеологического для Джанет провала. Впрочем, сама постановка вопроса – считать "20 Y.O." провалом или нет – целиком дело вкуса.