16 декабря, Международный Выстовочный центр, CA IRA - мега-шоу Роджера Уотерса. Начало в 19:00.

На минувшей неделе в рамках подготовки к мега-шоу Роджера Уотерса CA IRA Киев посетили режиссер Януш Юзефович и продюсер Марек Шпендовски. По их словам, CA IRA в Киеве – особенно отвественное для них мероприятие, так как это станет мировой премьерой CA IRA в закрытом помещении, в отличие от познаньской премьеры, которая проходила на открытом воздухе. «Наш визит стал первой встречей, - говорит Марек Шпендовски, - так сказать, знакомством с техническими возможностями Международного Выстовочного центра и проблемами, которые могут перед нами возникнуть». Для киевского шоу решено было построить специальную сцену в форме восьмерки размером 14Х16 метров, специальный элемент декораций – настоящих размеров корабль, а также оригинальный аппарат, из которого будет идти дождь. Так же творческая группа CA IRA провела встречу и репетицию с Государственным эстрадно - симфоническим оркестром и хором, которые будут принимать участие в шоу. Помимо киевских музыкантов в шоу будут участвовать 190 артистов со всего мира – вокалисты, каскадеры, циркачи, актеры, пиротехники и проч. Непосредственным участником шоу станет и сам Роджер Уотерс, роль которого пока держится в тайне. Безусловно, 16 декабря Киев ждет не менее грандиозное и впечатляющее шоу, чем премьера в Познани, апплодисменты после которой не стихали в течение получаса. Билеты 150 - 1700 грн.