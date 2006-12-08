Откровенная Beyonce угодила на обложку журнала для геев (ФОТО)

Beyonce можно будет лицезреть на обложке знаменитого американского журнала Instinct. Шокирующее появление в журнале для геев дополняется интервью с Beyonce, в котором она рассказывает о своем покойном дяде: «Меня воспитал мой дядя, который пару лет назад умер от СПИД’a. Он был лучшим другом моей мамы. Он каждый день водил меня в школу. Помог выбрать платье для выпускного вечера. Занимался дизайном моей одежды вместе с мамой. Он был мне как нянька. Любимый человек во всем мире». Естественно последовал вопрос о том, не встает ли ее лояльность к людям нетрадиционной сексуальной ориентации вразрез с религией. На что Bee ответила: «Религия не имеет отношения к моей любви к дяде. И вообще я в большей степени духовна, а не религиозна. Нужно творить добро и не осуждать», сообщает портал InDaRnB Ru. Под конец Beyonce призналась, что не стала бы осуждать даже собственного сына, если он окажется геем. Она будет его любить за его человеческие качества, а не ориентацию. Подозреваем, что такое промо «Dreamgirls» придется гей-комьюнити по душе.