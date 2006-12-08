Столетняя бабушка подарила Леонтьеву «Мерседес»

Недавно семья русских эмигрантов, которая проживает в Ницце, пригласила Леонтьева выступить на свадьбе их дочери. Страстными поклонниками Валерия Леонтьева оказались молодожены и... их столетняя бабушка. Артиста не просто хлебосольно встретили в поместье на Лазурном берегу, но и заинтриговали: мол, в Москве вас ждет сюрприз. Вернувшись на родину, Валерий Яковлевич обнаружил около своего подъезда новенький 600-й «Мерседес» цвета «мокрый асфальт». Представитель французских поклонников вручил опешившему Леонтьеву ключи от машины и доверенность, пишет «Комсомольская правда». Как оказалось, инициатором подарка стала та самая столетняя бабушка из Ниццы. - Обидно, что Валера только в прошлом году купил себе шикарный «Порше», - рассказал друг Леонтьева певец Александр Богданович. Думаю, «Мерседес» он продаст, потому что для него нужно покупать еще один гараж. К тому же Валера не видит надобности в еще одном авто. А возвращать подарок бабушке как-то неудобно.