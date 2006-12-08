Олег Скрипка возглавит бригаду русских шабашников. А Данилко отказывается быть Веркой Сердючкой

В Украине сняли первый отечественный ситком. Пионером в этой области стал Первый национальный канал, который с 11 декабря запускает на экраны первые 12 серий юмористической киноэпопеи, которую руководитель. Первого национального Виталий Докаленко обещает растянуть до 200-250 серий. Сценарий для картины пишет дуэт украинских авторов Артем Кирсанов и Сергей Дзюба, к которым присоединилась "тяжелая артиллерия" в виде "Комеди клаба". Действие картины развивается вокруг украинской семьи Добрые, которые благодаря счастливому стечению обстоятельств выиграли в лотерею 8 миллионов гривен. Как проходит испытание богатством рядовая украинская семья и закручен сюжет. Новоявленным миллионерам придется пройти и через зависть, и через ремонт, и через ограбление. В фильме заняты исключительно отечественные актеры, а для эпизодов сценаристы задумали привлечь известных украинских людей — телеведущих, спортсменов, политиков. В первых сериях уже снялись "довгоносик" Виктор Андриенко, телеведущий Константин Стогний, экс-"ВИА ГРА" Анна Седокова. По сюжету, Добрые решают положить начало семейному бизнесу, вложив деньги в ветеринарную клинику. Ее клиентами и становятся всякие знаменитости. Андриенко приводит в клинику свою собачку, Седокова — хомячка, Стогний — кота. А вот Олег Скрипка посчитал, что эпизода для него мало, он заявил, что он - актер и изъявил желание сыграть серьезную роль. И таковая для него нашлась. Лидер "ВВ" сыграет бригадира команды российских гострабайтеров, которых семья Добрых привлечет для ремонта собственного жилища. Сейчас ведутся переговоры с тем, чтобы привлечь к съемкам Андрея Данилко, он также пожелал для себя роль, заявив, что не хочет быть в картине Веркой Сердючкой.