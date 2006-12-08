Бритни Спирс просит всех носить трусики

Американская поп-дива Бритни Спирс прокомментировала недавнее появление в сети скандальных фотографий, на которых она изображена без нижнего белья с самых удачных для съемки промежности ракурсов. На своем официальном сайте Бритни написала, что "возможно, зашла слишком далеко в своей новообретенной свободе", передает Lenta. После скандальных фотографий Спирс, видимо, станет активно пропагандировать ношение нижнего белья – по крайней мере, в своей записи певица заявила: "Слава богу, что есть новая линия белья от Victoria’s Secret!" Кроме признания собственной неосмотрительности и небольшой рекламы, мать двоих детей посетовала на то, что уже целых два года не праздновала день рождения, а также пожаловалась на излишнее внимание к своей персоне со стороны СМИ. Напоследок Бритни сказала, что с нетерпением ждет нового года, новых песен и новую себя, подытожив запись многообещающим "все еще только начинается".