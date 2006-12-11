«Корни» со скандалом разругались с «Фабрикой»

Не на шутку разругались во время записи праздничной программы группы «Корни» и «Фабрика», сообщает газета "Твой день". Причиной раздора стало минимальное количество гримерок, выделенных организаторами концерта для артистов. «Девушки фабричные» настолько увлеклись процессом приведения себя в порядок, что совершенно забыли о времени, чем и вызвали гнев коллег из группы «Корни». Участникам этого коллектива пришлось 40 минут стоять под дверью гримерки в прокуренном грязном коридоре, ожидая, пока девушки вдоволь нагримируются. - Савельева, ты задолбала, сколько можно разукрашиваться?! – кричал обозленный «корень» Саша Бердников. - Мы, может, должны тут, как фанаты, ваше величество ожидать, а потом в непонятно каком виде на сцену выходить? - Или дайте хотя бы посмотреть, - попытался перевести все в шутку Паша Артемьев. Но «фабриканток» серьезно обидело грубое к ним отношение, и весь оставшийся вечер девушки «корней» игнорировали. Куда спокойнее вела себя молодая мама Алсу, которая впервые после рождения дочери вышла на сцену. Поразив поклонников сногсшибательным нарядом и отличной физической формой, певица не только презентовала новую песню, но и лично пообщалась после выступления с фанатами. Некоторые из них приехали специально на один день из Перми, чтобы хоть и с опозданием, но поздравить кумира с рождением дочери и передать подарки.