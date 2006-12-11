Билан чудом избежал тюрьмы

Скандал с обвинением в краже машины закончился для популярного певца Димы Билана вполне благополучно. Стражи порядка не усмотрели в действиях любимца публики нарушения уголовного кодекса. Громкий скандал разгорелся после того, как вдова продюсера Юрия Айзеншписа Елена Ковригина обратилась в милицию с заявлением о том, что Билан якобы украл машину ее покойного мужа. По словам женщины, бывший подопечный ее супруга отказывался возвращать ей БМВ 320, оформленную на Юрия Шмильевича. Однако стражи порядка, изучив все детали, выяснили, что Дима ездил на «бумере» по доверенности, выписанной продюсером. И никаких нарушений закона с его стороны не было. - Виктор Белан (настоящее имя певца) уголовного кодекса не нарушал, - рассказал «Комсомольской Правде» сотрудник правоохранительных органов. – А спор вокруг этой машины - чисто имущественный.