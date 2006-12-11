«ВИА Гра» смертельно оскорбила больную Эдиту Пьеху

Солистки группы «ВИА Гра» обидели своим поведением Эдиту Пьеху. Невероятный скандал произошел на съемках новогоднего концерта «Песня года» между участницами группы «ВИА Гра» и Эдитой Пьехой. Пышногрудые украинские девушки отказались делить свою гримерку с легендарной певицей. Приехавшая заранее в СК «Олимпийский» Эдита Пьеха обнаружила, что ей негде разместиться, так как все гримерки, выделенные для артистов, были уже заняты. С просьбой разобраться воспитанная Пьеха обратилась к организаторам концерта, которые предложили легенде отечественной эстрады разделить гримерку с группой «ВИА Гра». Зайдя к ним, Эдита Станиславовна столкнулась с неуважительным к себе отношением со стороны пышногрудых певиц. По словам свидетелей скандала, девушки в пренебрежительной форме отказались делить свою комнату с уже уставшей искать пристанище Пьехой. - Такого отношения к артистке мы не видели ни разу за много лет её работы на сцене, - призналась «Твоему ДНю» помощница Эдиты Станиславовны. – Мы час простояли в коридоре. Сама же Пьеха на удивление стоически перенесла обиду со стороны сексапильных солисток «ВИА Гры» и даже просила свою помощницу не ругаться с директором украинских певиц, сказав, что сама разберется. Плохо себя чувствовавшая Эдита Станиславовна, пройдя по коридору, зашла в первую попавшуюся гримерку и попросила разрешения разместиться там. Позже выяснилось, что Пьеху приютила у себя певица МакSим, которая была только рада такому соседству. Но помощница Эдиты Станиславовны все же оставалась недовольной. - Это возмутительно, - сказала он. – Артистка такого уровня, как Пьеха, должна иметь отдельную гримерку, а не ютиться вместе с непонятными коллективами молодых исполнителей. Но стоило Пьехе выйти на сцену и услышать шквал аплодисментов и теплые слова из уст примадонны российской эстрады и художественной руководительницы «Песни года» Аллы Пугачевой, как настроение у нее сразу же поднялось и Эдита Станиславовна буквально засияла от счастья. - Все нормально, конфликт исчерпан, - призналась Пьеха. – Я осталась всем довольна. Ничего страшного, что я простояла в коридоре. В конце концов, все разрешилось, и я нашла себе гримерку. Кстати, соведущая концерта Алла Борисовна позже похвалила легендарную певицу. - Сморите, как хорошо она выглядит. Вот с кого надо пример брать.