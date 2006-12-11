«ТаТу» пили водку со скандальным депутатом на «Песне года»

В минувшие выходные в спорткомплексе «Олимпийский» проходили съёмки новогодней телепередачи «Песня года 2006». По традиции, участие в съёмках принимали самые известные отечественные исполнители. Как сообщает newsmusic.ru, на съёмки телепередачи участницы группы «ТаТу» Лена Катина и Юля Волкова приехали вовсе не в гордом одиночестве. С ними приехала целая колонна автомобилей, из которых выделялся служебный лимузин депутата Госдумы Алексея Митрофанова, давнего ценителя девичьего дуэта. Очень скоро за кулисами "Олимпийского" закрутилась настоящая кутерьма. Друзья татушек то и дело подбегали к артистическому буфету, и с таинственным видом уносили в сторону гримерки стаканы с водкой. Однако Митрофанова охрана спорткомплекса категорически отказалась пускать в гримерки. Он немного поскандалил с ними, и недовольно набрал мобильный Юли Волковой: - Ну что такое, Юля! Выходи тогда к нам сюда! Юля Волкова вылетела пробкой. Подбежала к депутату, обняла его и повела снова к буфету. Практически без закуски певица выпила еще несколько рюмок. Митрофанов же, разгоряченный своей ссорой с охранниками, пить категорически отказался. Затем к Юле присоединилась Лена Катина, и скоро образовался целый кружок из выпивающих водку. Здоровенный охранник Митрофанова недоуменно поглядывал на спонтанную пьянку без участия босса. В конце концов, Юля и Лена раскраснелись, захмелели, повеселели и неровным шагом отправились в сторону сцены. Выступать им пришлось в самом начале "Песни года". Они спели «All about us» под восхищенные реплики самой Аллы Пугачевой, которая вела концерт. После недолгой прогулки, взявшись за руки, по длинному подиуму в центре зала, в финале песни татушки ушли не в кулисы, а опять к тому же буфету. Выпив еще по несколько рюмок, девушки решили уехать. Хотя им надо было еще выйти в самом финале "Песни года", на традиционный общий выход под песню "Песня остается с человеком". Но только никаких сил у перебравших со спиртным девушек на такой подвиг не осталось. Пошатываясь из стороны в сторону, "татушки" расселись по лимузинам, и кавалькада умчалась от "Олимпийского" продолжать веселье.