«Иванушки» разругались на съёмках новогодней передачи

Не секрет, что солисты популярной группы "Иванушки International" испытывают проблемы с лишним весом. Совсем недавно на эту тему жаловался рыжий "иванушка". Но на днях он снова похудел, и стал язвить на эту тему про самого полного из "иванушек" - Кирилла Андреева. Как сообщает newsmusic.ru, на съемках "Нового года 2007 на Муз-ТВ" Андрей Григорьев-Апполонов красовался своим явно похудевшим торсом. Задирал рубашку, и гордо показывал обнаженный живот широко раскрывшим глаза юным поклонницам "Иванушек International". Однако Андрей немного перебрал лишнего, когда прямо на сцене во время выступления группы решил пошутить над Кириллом Андреевым. Тому действительно никак не удается согнать вес. Однако Кирилл ничуть не чувствует от этого дискомфорта. И прыгает во время концерта ничуть не ниже, чем похудевший Андрей. Может быть, и выше. Иначе с чего бы "рыжий" на глазах у многочисленных поклонниц стал бы говорить такое только что ловко спрыгнувшему с высоты нескольких ступенек Кириллу: - Ну как ты здорово спрыгнул с лестницы! Крепкий пол здесь сделали! Унизив Кирилла, рыжий Иванушка как ни в чем не бывало отвернулся, и стал строить глазки очередной поклоннице в зале. Кирилл Андреев не стал публично пикироваться с Андреем. Однако в гримерке после выступления устроил ему грандиозный скандал. Разъезжались после выступления "иванушки" демонстративно порознь.