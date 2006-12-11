МакSим чуть не съела свою популярность

Молодая певица МакSим произвела настоящий фурор в отечественной поп-музыке нынешнего года. Еще в прошлом году мало кому известная певица завоевала "Золотой Граммофон", продала полмиллиона дисков и кассет, и выступила на престижнейшей "Песне года" Аллы Пугачевой. Однако сама МакSим только иронизирует над своей неожиданно возросшей популярностью. На съемках новогодней музыкальной программы "Муз-ТВ" МакSим, улыбаясь, дирижировала хором зрителей, распевавших ее главный хит "Нежность". Дело в том, что произошла какая-то заминка с записью. И режиссер программы попросил МакSим просто попеть что-то в микрофон. Однако, не успела она затянуть первую строчку "Нежности", как весь зал подхватил ее пение, так что самой МакSим оставалось только дирижировать огромным народным хором. Девушка была явно смущена таким поворотом событий: - Эта песня вам, наверное, даже не в зубах, а где-то в головах навязла! - с извиняющейся интонацией произнесла МакSим. Однако самой МакSим именно в зубах неожиданно навязла одна из блесток, обильно разбрасывавшихся над сценой. Как она попала в рот поющей певицу, никто не уследил. - Ой, что это? - фыркнула МакSим. - Это следы твоей популярности! - крикнул кто-то в зале. Спустя несколько часов уже на "Песне года" в СК "Олимпийский" МакSим пожинала плоды этой популярности вместе с великой Аллой Пугачевой. - Вот все вы знаете эту певицу. А я еще нет, - призналась Пугачева. - Наверное, от жизни отстала.