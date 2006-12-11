Преступники похитили баранов Аниты Цой

Певица Анита Цой сейчас очень расстроена из-за потери своих любимых баранов. Дело в том, что любимое стадо звезды пропало прямо из загона, специально построенного недалеко от ее загородного дома. По словам певицы, девятнадцать баранов всегда спокойно гуляли на природе. Все окрестные жители знали, кому принадлежат животные, и никому в голову не приходило их украсть, пишет газета «Твой день». - У меня тяжелая депрессия, - призналась расстроенная Анита. – Баранов мне подарили друзья из Ставрополя, и уже семь лет мы были с ними неразлучны. Я сама их стригла, сама принимала у них роды. Особенно огорчает Аниту тот факт, что в стаде было много беременных овец, которые должны были вот-вот родить. Певица уже подала заявление в милицию с просьбой найти ее любимых питомцев.